'Anatomía de Grey': La épica reacción de Kate Walsh (Addison) al reencuentro de Patrick Dempsey y Ellen Pompeo

La vuelta de 'Anatomía de Grey' ha dejado claro que estamos ante una de las temporadas más especiales de su historia, y que además según ha confesado Ellen Pompeo también podría ser la última.

Si has llegado hasta aquí, entendemos que llevas la serie al día o al menos que ya te has enterado del regreso que ha dejado en shock a los fans y al mundo entero. Si no, te avisamos de que encontrarás spoilers .

Porque sí, hablamos de la vuelta de McDreamy, Doctor Macizo, el inolvidable Derek Shepherd a 'Anatomía de Grey' (¡y no será el único!). Su aparición consiguió mantenerse en secreto hasta el estreno (aunque desde entonces ha volado en Internet) causando una gran emoción en los fans de la serie.

Ahora, el drama médico ha confirmado que seguiremos viendo esos encuentros de Derek con Meredith en la playa, como puedes ver en el avance de arriba. Y una de las actrices originales de la serie que tiene mucho que ver con la pareja no ha podido resistirse a reaccionar ante la gran noticia.

Se trata nada menos que da Kate Walsh, que dio vida a Addison Montgomery-Shepherd, la exmujer de Derek en la serie y que tuvo su propio spin-off, 'Sin cita previa'.

La actriz ha demostrado el gran cariño que sigue guardando a la serie y a sus compañeros con un divertido y bonito mensaje, al que además le ha contestado Ellen Pompeo.

"Chica ya sabes cómo Addie habría reaccionado a esto", comentaba con emojis riendo. "Mando mucho amor desde el otro lado del océano a Ellen Pompeo y Patrick Dempsey por su reunión que ha roto Internet", añadía.

