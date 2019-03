George RR Martin demostró sus amplios conocimientos sobre 'Juego de Tronos' a Amy Poehler durante su entrevista en el programa 'Late Night with Seth Meyers'. La actriz de 'Parks and Recreation' le preguntó que adivinara qué personaje decía cada frase.



Poehler, demostrando el merecido Globo de Oro a mejor actriz de comedia, sacó su vena más cómica al interpretar las frases que servían como cuestionario para Martin. Tras leer una cita impronunciable, Martin dedujo que se trataba de Khal Drogo, a lo que Amy Poehler le responede: "No, soy yo tras unas copas de vino".



La quinta temporada de la superproducción de HBO se encuentra en pleno rodaje. Parte de éste tiene lugar en Sevilla y Osuna, donde se ha recreado el reino de Dorne. Los actores están encantados con la gran acogida de los fans españoles. Medios estadounidenses destacaron que más de 86.000 personas se han presentado al casting para participar en la serie de HBO como extra.



No es el primer contacto de Amy Poehler con los reinos de Poniente. En la serie que protagoniza, 'Parks and Recreation', su personaje de una sorpresa a uno de sus compañeros de trabajo por su cumpleños: el Trono de Hierro.







Neox emite actualmente la tercera entrega de la serie, todos los lunes a las 22:30 horas. La quinta temporada se estrenará en primavera de 2015, sin fecha cerrada aún.