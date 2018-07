Amy Adams será la protagonista de la serie basada en la novela de Gillian Flynn ('Perdida'), titulada 'Heridas abiertas' ('Sharp Objects'). Es el primer proyecto para televisión de Adams, nominada cinco veces a los premios Oscar.



Según recoge el portal The Wrap, la actriz se pondrá en la piel de Camille, una periodista que acaba de salir de una institución psiquiátrica y que pretende rehacer su vida en su ciudad natal. Su primer encargo será cubrir el asesinato de dos niñas. En el regreso a su pueblo se reencontrará con su madre y su hermanastra.



Marti Noxon, showrunner de 'UnREAL', será la encargada del este nuevo proyecto que todavía no ha encontrado canal de distribución. 'Heridas Abiertas' ('Sharp Objects') no es la primera adaptación de una novela de Gillian Flynn. En 2014, David Fincher llevó a la gran pantalla su novela 'Perdida', con Ben Affleck y Rosamund Pike.