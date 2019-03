'American Horror Story' se llena de brujas y aquelarres

'American Horror Story' se adentra en el mundo de la brujería en su nueva temporada. La tercera entrega de la ficción de FX se llamará 'Coven' (aquelarre en inglés), por lo que despeja el tema sobre el que girará la nueva temporada.



Ryan Murphy, productor ejecutivo y creador de la serie, ha aprovechado el festival PaleyFest para adelantar novedades de lo que veremos en la próxima temporada. Murphy anunció que las brujas serían las protagonistas de los nuevos episodios: "Es una historia muy guay de la que hemos estado hablando durante un par de años, y este parecía el momento de hacerla".



El rodaje de 'AHS: Coven' comenzará este verano y se hará en la ciudad de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos. Una apuesta por los escenarios reales fuera del estudio de grabación en el que se han situado las primeras temporadas. "Tenemos un par de escenarios extraordinarios planeados" ha dicho Murphy que ha debido recorrer no pocas "casas encantadas" para la serie.



Entre las novedades que ya se conocían de esta nueva temporada es que la serie de FX contará con caras conocidas por los espectadores. Jessica Lange repite por tercera vez y, según ha adelantado Murphy, tendrá un papel protagonista. Otros actores que repiten en la tercera temporada serán Taissa Farmiga (que estuvo en la primera entrega), Sarah Paulson, Evan Peters, Lily Rabe y Frances Conroy.



El fichaje estrella de la temporada es la oscarizada Kathy Bates, que dará vida a una antigua amiga, ahora convertida en enemiga, de el personaje de Jessica Lange, un personaje que el propio productor ha descrito como "una gata con glamour". "Sabeis que me encanta una buena ganadora de un Oscar", ha asegurado Murphy. "Siempre he querido ver escenas con Kathy Bates y Jessica Lange en ellas, osea que eso es lo que vereis".