'American Horror Story' ficha a la protagonista de 'Precious'

Hacía tiempo que no se sabía nada de la tercera temporada de 'Americna Horror Story', hasta ayer. La cadena de cable FX anunció el fichaje de Gabourey Sidibe, la actriz nominada a un Oscar por su papel en la película 'Precious'.



La noticia la ha hecho pública el creador de la serie, Ryan Murphy, a través de Twitter, el mismo día en que se ha estrenado la última temporada de 'Con C mayúscula', la serie en la que la actriz ha estado trabajando los últimos cuatro años.



De momento no se conocen detalles del papel que Sidibe desempeñará en la ficción. La actriz se une así a Kathy Bates ('Misery'), el otro fichaje anunciado por 'American Horror Story' para la tercera tanda de capítulos.



Además, en 'Coven' (la tercera temporada de 'AHS') volveremos a ver a algunos de los habituales de la serie, como son la ganadora de un Globo de Oro Jessica Lange, Evan Peters, Taissa Farmiga, Frances Conroy, Lily Rabe y Sarah Paulson.



De momento Murphy no ha revelado muchos detalles sobre la nueva temporada. Aun así, el pasado mes de marzo los productores de la serie desvelaron que estaban buscando lugares "embrujados" de Estados Unidos para rodar.



Sibide saltó a la fama por protagonizar 'Precious' en 2009, interpretación que le valió la nominación a un Oscar. Durante los cuatro últimos años la actriz ha trabajado en 'Con C mayúscula', una comedia protagonizada por Laura Linney ('El show de Truman').



'American Horror Story' volverá a la televisión el próximo otoño con su tercera temporada. En España, Canal+ y Fox España emiten la ficción sólo unas horas después de su estreno en Estados Unidos.