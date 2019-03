AMC presenta a Michonne

Los fans del cómic de Robert Kirkman tenían muchas ganas de conocer a Michonne. La cadena AMC ha publicado la primera imagen de Danai Gurria caracterizada como el nuevo personaje de 'The Walking Dead'.



Michonne a penas aparece al final de la segunda temporada, aunque see trata de uno de los personajes preferidos por los seguidores del cómic de Robert Kirkman en que se basa la serie de televisión.



Andrew Lincoln declaró hace una semana que la nueva temporada de 'The Walking Dead' será "más oscura, más fuerte, más rápida, más profunda". La tercera temporada contará con 13 episodios.