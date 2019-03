Saul Goodman abre su despacho de abogados en AMC el próximo 8 de febrero de 2015. La cadena ha lanzado una nueva promo de la serie anunciando la fecha de estreno. "'Better Call Saul' es un 85% drama y 15% comedia", según comentó su proagonista, Bob Odenkirk, en una entrevista.



'Better Call Saul', el 'spin off' de la serie 'Breaking Bad', centrado en la vida del popular abogado Walter White (Bryan Cranston), tendrá una línea temporal "flexible", según ha anunciado el productor de la serie, Peter Gould. Es decir, las tramas de los capítulos se ubicarán antes, durante y también después de los hechos acontecidos en su serie predecesora, lo que podría favorecer la participación de Bryan Cranston y de su emblemático personaje.



No obstante, Peter Gould ha querido dejar claro que su objetivo no es resucitar 'Breaking Bad': "Queremos hacer una serie que destaque por sí misma, con su propia historia y su propia marca personal. Creemos que es una historia que merece la pena ser contada".