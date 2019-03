AMC desvela nuevos detalles sobre los personajes de 'Better Call Saul'

AMC ha revelado nuevas noticias sobre el 'spin off' de 'Breaking Bad', la serie 'Better Call Saul'. Ya se conocen algunas características sobre los personajes de la serie protagonizada por Saul Goodman (Bob Odernkirk) según informa E! Online. De momento, el abogado de Walter y Jesse, junto con Jonathan Banks (Mike), son los únicos miembros del reparto confirmados oficialmente. Sin embargo, ya conocemos algunos detalles sobre seis nuevos personajes.



Burt será un abogado estilo 'Kennedy', socio del bufete de abogados; también estará el Dr. Thurber y Beth, dos miembros del bufete que dirige Saul Goodman. La vida de Beth se compicará cuando comience una relación con otro de los socios. Eddie es un inteligente criminal que habla español y Zach y Luke dos gemelos de 20 años, locos por el skate.



No se sabe todavía con certeza si tendremos el gusto de ver algún rostro conocido, sin embargo, los dos grandes protagonistas de 'Breaking Bad', Aaron Paul y Bryan Cranston han manifestado su interés en participar de alguna manera en la serie.



Cranston fue el primero en hablar sobre ello, diciendo que estaría dispuesto a participar en la serie "si tuviera sentido". El intérprete de Walter White, que anunció recientemente su intención de publicar un libro sobre su experiencia en 'Breaking Bad', tiene muy claro que solo participará en la serie si su presencia está justificada en el argumento.



Aaron Paul se mostró más contundente en su interés en formar parte de 'Better Call Saul': "Espero que sí, definitivamente veo mi nombre en este proyecto" afirmó el actor, presente en las carteleras del mundo entero a la cabeza de la película 'Need For Speed'.