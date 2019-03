Alicia Keys y John Legend cantan una canción subidita de tono en el 'Carpool Karaoke'

Tras la visita de Will Smith la semana pasada al 'Carpool Karaoke' para cantar éxitos como 'Gettin' jiggy wit it' o rapear con Corden, los artistas Alicia Keys y John Legend se han subido esta semana al particular coche para protagonizar un divertido momento cantando una curiosa canción.

Legend cantó una canción dedicada a una erección de cuatro horas, mientras que Alicia Keys hacía lo mismo pero con una canción que hablaba de cómo hacer un desodorante natural ya que ella ha asegurado que no utiliza productos químicos.

Parte de la letra de la canción decía cosas como: "si tu erección dura más de cuatro horas llama a tu doctor inmediatamente".