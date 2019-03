Alejandro González Iñárritu prepara su primera serie de televisión

El director Alejandro González Iñárritu desembarca en la televisión estadounidense con el nuevo proyecto de la productora Media Rights Capital (MRC), la misma que estuvo detrás de 'House of Cards' distribuida por Netflix.



La serie que dirigirá González Iñárritu se titula '1%' y contará con sus colaboradores habituales Nicolas Giacobone, Armando Bo y Alexander Dinelaris, según informa The Hollywood Reporter.



El cineasta mexicano aspira a crear un producto que atraiga a grandes estrellas de Hollywood, como fue el caso de 'House of Cards', protagonizado por Kevin Spacey y Robin Right.



González Iñárritu ya había trabajado con la productora MCR en la película 'Babel' (2006), con la que fue candidato a siete premios Oscar y ganador de la estatuilla por mejor banda sonora, premio que se llevó el argentino Gustavo Santaolalla.



Recientemente, González Iñárritu terminó la producción 'Birdman', un filme con Edward Norton, Emma Stone, Michael Keaton y Naomi Watts, entre otros.