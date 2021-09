Aimee Lou Wood habla de la enfermedad que 'Sex Education' le ayudó a superar

'Sex Education' se ha convertido en una de las series revelación de los últimos años y sus protagonistas han tomado mucha relevancia desde su estreno en 2019. Este viernes 17 de septiembre, la ficción protagonizada por Asa Butterfield (Otis), Emma Mackey (Maeve), Ncuti Gatwa (Eric) y Aimee Lou Wood (Aimee), llega a nuestras pantallas con su tercera temporada.

Y ha sido precisamente esta última actriz la que ha querido abrirse en canal y hablar sobre su vida más privada y como 'Sex Education' la ayudó a superar su enfermedad. La primera vez que vimos a Aimee Lou Wood en pantalla fue en su debut en el primer episodio de 'Sex Education' donde su personaje aparecía teniendo sexo con Adam.

Y es que en una entrevista para Glamour Uk, la actriz confesó que se necesita un nivel de confianza asombroso, y más aún teniendo dismorfia corporal y trastornos alimentarios, la enfermedad que Aime Lou Wood ha sufrido durante gran parte de su vida.

La actriz ha confesado que para su primera aparición en pantalla tuvo que grabar un montaje completo masturbándose para la primera temporada, lo que le ayudó a romper con los tabúes de la sexualidad femenina y la empoderó como persona.

"Nunca hubiera pensado en un millón de años que sería capaz de hacer eso. He sufrido de dismorfia corporal toda mi vida. Con el montaje de la masturbación, incluso con todos los ángulos poco halagadores, pensé: 'Piensa en las chicas jóvenes que van a estar viendo esto y van a decir, 'Oh, gracias a Dios, eso es lo que hago' o 'nosotros no' Siempre te ves perfecta '. Recuerdo que antes de la primera escena de sexo, pensé: 'Bien, está bien. Empezaré a comer ensaladas todos los días', y simplemente no lo hice. Ese fue un punto de inflexión para mí, tomar la decisión de decir: 'En realidad, no voy a alterar cómo se ve mi cuerpo antes de esta escena porque así es como se ve mi cuerpo'", decía en la entrevista Aimee Lou Wood.

"Escribí en mi espejo 'Gorda' con lápiz de labios"

La actriz también ha revelado como ha sido este cambio para ella a lo largo de los años: "Sigue siendo una batalla porque seguiré viendo fotos y diré: 'Bueno, ese no fue un ángulo intermitente'. Pero luego solo pienso, '¡No!' Definitivamente me estoy entrenando a pensar y seguir un camino positivo en lugar de uno negativo, porque una reacción instintiva durante años fue simplemente reprenderme a mí mismo".

"Cuando pienso en esto ahora, fui muy duro conmigo mismo. De hecho, escribí en mi espejo cuando era más joven, 'gorda', con lápiz labial, así que todos los días iba y decía: 'Está bien, recuerda que eso es lo que eres'", finalizaba.

La tercera temporada de 'Sex Education' es clave para Aimee

La tercera temporada de 'Sex Education' aborda uno de los temas más importantes para Aimee y es que el personaje sufrió un horrible asalto sexual en el autobús cuando un chico eyaculó en sus jeans, algo que le dejó marcada para siempre y que tiene que superar en estos nuevos episodios.

La sinopsis de los nuevos capítulos reza: "Empieza un nuevo curso, que seguirá los pasos de un Otis sexualmente activo, la relación de Eric y Adam y el embarazo de Jean. Al mismo tiempo, la nueva directora Hope intentará transformar el instituto, en el pilar de excelencia que un día fue, Aimee descubre lo que es el feminismo, Jackson se enamora y un mensaje de audio muy comprometido sale a la luz".

