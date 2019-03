El agujero de guión de la nueva temporada de 'Por 13 Razones'

Si en la primera temporada de 'Por 13 razones', las cintas de Hannah Baker fueron las protagonistas, en esta nueva entrega que acaba de estrenar Netflix son las fotos polaroids quienes conducen la trama.

Clay Jensen recibe una polaroid en el primer capítulo por la que se entera de que Hannah no fue la única chica que sufrió agresiones sexuales, tanto de Bryce como del resto del equipo de béisbol.

Clay recibe más fotos, la historia avanza y descubrimos dónde está The Clubhouse, la sala donde ocurren estos encuentros, una sala que conocen únicamente los chicos populares del instituto.

Pero ¿cómo es posible que Justin no conociese The Clubhouse y todo lo que pasaba allí? La serie nos invita a pensar que es porque no pertenece al equipo de béisbol, pero Marcus, que tampoco forma parte del equipo, aparece en una grabación del móvil.