"La peor experiencia de mi vida": Adrián Lastra confiesa que quisieron abusar sexualmente de él

De un tiempo a esta parte la industria del cine está viviendo una revolución interna gracias al movimiento #MeToo donde se han denunciado un gran número de abusos que han sufrido una gran cantidad de intérpretes.

Ahora el actor español Adrián Lastra ha concedido una entrevista a 'Dear Magazine' donde ha confesado que cuando tenía unos 17 u 18 años intentaron abusar de él sexualmente. "En segundo tuve la peor experiencia de mi vida, que fue cuando quisieron abusar sexualmente de mí", declara el actor quien puntualiza: "Empezó a bajar la mano, casi casi hasta mi zona".

Una confesión muy valiente por parte de Adrián quien también ha comentado que más tarde de este duro episodio volvió a verle la cara a la persona que le hizo esto en un programa de televisión por un caso similar: "Vi un niño que decía 'un señor intentó abusar sexualmente de mí', sacaron su DNI y era la foto del pedazo de cabrón".

Sin duda, una etapa que afectó mucho al actor pero que pudo superar gracias al apoyo de su familia y amigos: "Esto nos ha hecho ser personas que valoramos el esfuerzo de toda la gente que nos rodea y de apoyarnos unos a otros", concluye el actor al hablar de su infancia.

Adrián Lastra es uno de los actores más versátiles de nuestro país en estos momentos y no hay un campo que se le resista dentro de la interpretación. El madrileño ha destacado en sus papeles en el cine como en 'Primos' o 'Toc Toc', nos conquistó a todos con el personaje de Pedro Infantes en 'Velvet' y ha triunfado en musicales como 'Hoy no me puedo levantar' o 'Billy Elliot'.

