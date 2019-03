Un adelanto de la tercera temporada de Glee

La tercera temporada de 'Glee' está a la vuelta de la esquina y Fox ya empieza a promocionar el estreno de la serie musical.



Las primera imágenes nos muestran a una "cabreada" entrenadora Sue, que se "enfrenta" a todos a balonazos. En el vídeo no aparece ninguna escena nueva y no podemos apreciar qué va a deparar la próxima temporada, pero ya se han filtrado algunos detalles de la serie.



Uno de ellos es que aún no se sabe a quién le van a dedicar un capítulo especial. Los episodios dedicados a Britney Spears y Madonna resultaron ser un éxito y los que más gustan a los fans de Glee.



También, la original serie de Ryan Murphy contará con menos estrellas invitadas en esta nueva temporada y menos canciones, puesto que le van a dar más protagonismo a las tramas personales y los personajes.



Parece que la serie volverá a sus inicios, ¿tienes ganas de verla? El próximo 20 de septiembre en Fox.