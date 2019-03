La adaptación americana de 'Gran Hotel' ya tiene a su villano

La versión americana de la exitosa serie de Antena 3 'Gran Hotel' ya va cogiendo forma y poco a poco se van desvelando los nombres de los actores que darán vida a los personajes.

Hace solo unos días conocíamos que la intérprete Roselyn Sánchez era la primera protagonista confirmada. Después se le unía el nombre del actor el actor Chris Warren para ahora añadir a su reparto a Demián Bichir.

El actor mexicano Demián Bichir, nominado al Oscar a mejor actor por 'A Better Life' en el 2012, va a ser el encargado de dar vida al villano de la serie, un personaje parecido a Diego Murquía interpretado por Pedro Alonso en la versión original.

Bichir será Gonzalo Cárdenas, el dueño del hotel, un hombre atractivo y con un gran don de gentes que consigue que ponerse a todo el mundo de su lado con su encanto.

"No me podía imaginar a nadie más en el papel de Gonzalo", comenta Eva Longoria, productora ejecutiva del proyecto. "He hecho dos películas con Demián y actúa con una fuerza calmada que trasmite la fuerza que necesita el personaje. Estoy muy emocionada de reunir este reparto de grandes estrellas que refleja el mundo en el que vivimos", explica.