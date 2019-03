Una actriz de 'Orange is The New Black' se compromete con la guionista de la serie

AMOR ENTRE BASTIDORES

De Litchfield al altar. Samira Wiley, la actriz que interpreta a la reclusa Poussey en 'Orange is the New Black' cambia el uniforme naranja por un vestido de novia. La actriz le ha dado el sí quiero a la guionista de la serie en la que participa, Lauren Morelli. La pareja ha querido compartir la noticia del enlace a través de las redes sociales y han mostrado su felicidad sin reparos.