Después de una larga espera para ver la última temporada de 'Juego de Tronos', su final ha traído multitud de opiniones diferentes, aunque muchas muy críticas con la ficción de HBO. El viernes 19 de julio, Benioff y Weiss serán protagonistas de un panel de 'Juego de Tronos' en la Comic-Con de San Diego, donde seguramente se vuelva a tratar el tema.

Además, en un evento realizado en Nashville, el actor de la serie Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) ha respondido a las críticas sobre la octava y última temporada.

Una gran parte del fandom reaccionó de manera tan negativa que se llegó a crear una petición para exigir una repetición de la temporada final. Petición que no agradó a muchos, sobre todo a los actores, entre ellos Sophie Turner respondió calificándola como "una falta de respeto" hacia todos los que habían trabajado en ello.

Coster-Waldau ahora ha hablado sobre las críticas añadiendo que "cualquier que pueda imaginar o pensar que los dos creadores del programa no son los más apasionados, los más grandes, los más interesados y por un segundo pensar que no pasaron los últimos 10 años pensando en cómo iban a terminar, es algo de tontos".

El actor además comentó que no era el único de la serie 'Juego de Tronos' que se sintió afectado por las críticas del fandom. "Trabajamos muy duro, no estoy pidiendo a nadie que sienta pena, por cierto. Eso no es lo que estoy diciendo. Solo estoy diciendo cómo fue superar todo eso".

El viernes 19 de julio, Benioff y Weiss serán protagonistas de un panel de 'Juego de Tronos' en la Comic-Con de San Diego, donde seguramente se vuelva a tratar el tema.

...

Seguro que te interesa:

Juego de Tronos': Las impactantes declaraciones de Jerome Flynn (Bronn) sobre su mala relación con Lena Headey (Cersei Lannister) en la serie