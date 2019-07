Missandei tuvo uno de los finales más amargos de la octava temporada de 'Juego de Tronos', siendo una pieza clave en el desencadenamiento de la caída de su reina Daenerys Targaryen.

Ahora, la actriz que le ha dado vida durante estos años, Nathalie Emmanuel, ha roto su silencio en TV Line sobre la polémica que ha rodeado el final de la ficción de HBO, que llevó a los fans incluso a crear una petición para que se rehiciera la temporada.

"Mira, creo que es completamente lícito si algo no te gusta. Eso es perfectamente aceptable. Lo que no creo que lo sea es la gente firmando una petición. No puedes pedir el ticket de devolución en el arte. Simplemente no puedes. El arte se ha creado para ti, y tu puedes elegir que te guste o no", asegura tajante la actriz, que no cree que esos fans entiendan lo difícil que fue hacer el final de la serie.

"El final fue un aterrizaje muy difícil de clavar... Creo que la gente no llega a darse cuenta la gran producción y la cantidad de trabajo que hizo falta para hacer eso".

