La actriz británica Josephine Gillan es conocida por su papel de Marei en 'Juego de Tronos', una trabajadora sexual a la que hemos visto acompañada de Oberyn Martell, Podrick o Bronn en la serie. Su historia ya saltó a los medios cuando se conoció que trababa en la prostitución y en la industria del porno y aseguró que la serie "la había salvado". En el vídeo puedes ver alguna de sus escenas en la serie.

Ahora la joven ha lanzado un mensaje desesperado al mundo después de que los servicios sociales de Israel se hayan llevado a su hija de ocho meses.

Josephine ha lanzado una página de GoFundMe donde explica que su hija Gloria estaba a cargo de una amiga de la familia mientras ella acudía a terapia por depresión post-parto.

"¡Los servicios sociales vinieron por la noche a las 12.30! Con la policía y secuestraron a mi hija y se la llevaron a otra familia! No me está permitido verla o tener contacto. No tengo ni idea de dónde es. ¡Es completamente indignante!

No he hecho nada malo y tampoco mi amiga que la estaba cuidando. La amenazaron con llevarla a la cárcel si no entregaba a Gloria. [...] Lo que han hecho los servicios sociales israelíes es ilegal y estoy luchando para recuperarla, pero desafortunadamente no me puedo permitir los costes legales".

Así explicaba la actriz por qué había abierto la página para recaudar dinero.

"Estoy con el corazón roto y solo quiero ver y estar con mi pequeña de nuevo", concluía en su petición.

