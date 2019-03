Los actores de 'Friends' no se quedan tomando café en el Central Perk

Fueron los mejores amigos durante 10 temporadas. Una relación así no puede desaparecer. David Schwimmer y Lisa Kudrow, los siempre conocidos como Ross y Phoebe, volverán a compartir la pequeña pantalla.



Hace ya 8 años que 'Friends' dijo adiós a los espectadores de todo el mundo, pero sus actores continúan en la pequeña pantalla a través de nuevos proyectos. David Schwimmer (Ross) aparecerá en al menos cuatro episodios de los 10 que forman la segunda temporada de 'Web Therapy', la serie que protagoniza Lisa Kudrow (Phoebe) en la cadena Showtime.



David Schwimmer interpretará el papel de un hombre gravemente traumatizado desde que encuentra a su novia Fiona (Lisa Kudrow) metida en la cama con su padre.



Mientras, su "hermana" Monica, la actriz Courtney Cox se embarca en un nuevo proyecto, esta vez, detrás de las cámaras. Cox quiere probar nuevas facetas y dirigirá una película para televisión.



"Me encanta dirigir. Pensé: ¡Dios mío! esto es perfecto para mi personalidad, involucrarme con los pequeños detalles. Me hizo muy feliz", señala la actriz al portal Showbizspy.



La película contará la historia de dos personas que se enamoran a través de Internet pero ninguno de los dos es quien se supone que es.