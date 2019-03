Un actor de 'The Walking Dead' habla por primera vez tras la muerte de su personaje

La sexta temporada de 'The Walking Dead' terminó con uno de los cliffhangers más impactantes que hemos visto en televisión. Como era de esperar, la séptima entrega de la serie de AMC resolvió nada más empezar quién era la víctima de Negan.

CUIDADO: A partir de aquí, si no has visto la séptima temporada de 'The Walking Dead'

Steven Yeun ha acudido al Walker Stalker Con que se ha celebrado en Nashville donde por primera vez se ha pronunciado sobre la traumática muerte de Glenn.

"Ha pasado más de un año y todos son muy dulces y están muy tristes por la muerte de mi personaje, pero me parece increíble. Creo que la mejor parte de morir es la muerte en sí. No sé si alguna vez ha habido algún personaje como Glenn, pero su forma de ser era muy especial...y morir ha supuesto un gran impacto, que sin duda durará mucho tiempo", ha declarado el actor.

Steven Yeun está contento con que su personaje en 'The Walking Dead' haya muerto tras seis temporadas. "Creo que si Glenn hubiera continuado, es muy probable que se hubiera ido apagando con el paso del tiempo. Lo cual se convierte en una buena explicación para todo".