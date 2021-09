Un actor de 'The Walking Dead' asegura que el último capítulo de la serie conectará con el primero

'The Walking Dead' es la serie de zombies más popular de la televisión y ahora acaba de entrar en su recta final de la mano de la temporada 11, que será la última. Pero acabar una serie como está, con tantos años a sus espaldas, supone todo un reto creativo.

Khary Payton, quien interpreta a Ezekiel, ha hablado abiertamente de que esto le preocupaba. "Siempre pienso en el final de 'Breaking Bad'. Vi el penúltimo episodio y pensé, 'No hay forma de que termine así. Tengo demasiadas preguntas. Estoy enfadado'", confiesa a Insider.

Khary Payton en 'The Walking Dead' | Fox

Pero lejos de dejarle la tensión a los fans, les ha tranquilizado con el desenlace de 'The Walking Dead': "No podría haber estado más equivocado en ese momento. Recuerdo que me sorprendió lo que pudieron hacer en el momento en que pudieron hacerlo", explica sobre la temporada 11. "Eso siempre me dio un poco de confianza", añade, transmitiendo esa misma confianza a los fans.

"Conozco muy bien a estos guionistas. Conozco muy bien a la showrunner Angela Kang. He visto a Kang hacer mucho en un período de tiempo relativamente corto. Es algo emocionante que nos hayamos alejado de los cómics lo suficiente como para poder sentarnos con Angela y los guionistas y hablar sobre cómo se está desarrollando todo", asegura el actor antes de añadir que el desenlace será "de una manera asombrosa, vamos a contar una historia que se vincula intrínsecamente con el primer episodio de 'The Walking Dead".

Los primeros easter egg de la temporada 11 de 'The Walking Dead'

Aunque los fans pueden estar tranquilos por el final de 'The Walking Dead' si piensan en los detalles en los que los creadores se detienen constantemente. Ya lo vimos en el segundo capítulo de la temporada 11 de la serie, con varios easter egg, es decir, referencias a otros momentos dentro de la propia franquicia.

Como uno de los anuncios que se pueden ver en el metro: el 'Duane Jones Whiskey', una marca de alcohol que ya pudo verse en el episodio 'One More' de la temporada 10. Lleva el nombre de un personaje de la película 'La noche de los muertos vivientes' y también de un personaje de la serie: el hijo de Morgan Jones (Lennie James), interpretado por Adrian Kali Turner, y ya fallecido.

Seguro que te interesa...

'The Walking Dead' repite en su último capítulo el mismo error que cometió con Glenn