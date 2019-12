La locura con Baby Yoda desde su aparición en 'The Mandalorian' no parece tener fin. Aunque la versión mini de Yoda está en un momento de popularidad altísimo, muchos temen que sea una moda pasajera que caiga en el olvido.

El actor Anthony Daniels, que ha dado vida a C-3PO en todas las películas de 'Star Wars', fue uno de los pocos que estuvo en el momento de la creación del Yoda original. En una reciente entrevista con The Huffington Post, preguntaron a Daniels acerca del adorable personaje y éste no se cortó a la hora de cuestionar el fenómeno fan.

"Ah, Baby Yoda. Tenía que pasar. Tenía que pasar justo antes de Navidad. Baby Yoda es la cosa, tal vez el juguete del mes, del año, lo que sea. Yoda es un personaje adoradísimo creado por Frank Oz y obviamente ahora estamos mirando hacia los orígenes. ¿Necesitaremos también un wookiee más pequeño? No lo sé. Me encanta la inventiva con Star Wars, la capacidad creativa que Star Wars ha fomentado a lo largo de los años, ya sea con los técnicos o con los fans. Y por supuesto, algunos de los fans ahora trabajan en las películas porque sus habilidades son muy buenas. Baby Yoda es bonito, precioso, pero quiero advertir al público que Baby Yoda no es solo para Navidad. Es una responsabilidad".

Según el director de la serie, Jon Favreau, el pequeño personaje no va a consistir en una simple aparición esporádica como guiño a la saga original, sino que va tener peso en la historia. Por el momento poco sabemos de Baby Yoda más allá de su encantador aspecto, pero es posible que en los próximos episodios de la nueva serie del universo Star Wars vayan dando pista acerca del origen de esta bonita criatura.

En España tendremos que esperar hasta marzo de 2020 para poder ver 'The Mandalorian', pero lo que está claro es que esta fiebre no ha hecho más que comenzar.

