'La Maldición de Hill House' basó su trama en la novela 'Shirley Jackeon: A Rather Haunted Life', de la escritora Shirley Jackson, escrita en el 59. Gracias a su increíble éxito, Netflix ha comenzado la producción de su segunda temporada con una historia completamente nueva, inspirada en un cuento de Henry James, titulado 'Una Vuelta de Rosca', la cual llegará el próximo año y que se llamará 'The Haunting of Bly Manor'.

La historia se centrará en una institutriz que es contratada para cuidar de dos hermanos. Los fantasmas de la casa aterrarán a todo el que entre, influyendo su control en los niños. Ya sabíamos que su protagonista sería Victoria Pedretti en el papel de la institutriz, actriz que ya habíamos visto en la temporada anterior, pero ahora también sabemos que Oliver Jackson-Cohen se unirá a la segunda temporada junto a su 'hermana' en la ficción.

El anuncio ha sido confirmado en las redes sociales de la serie mediante un vídeo donde podemos ver al actor muy entusiasmado con la noticia. En la primera temporada, Jackson-Cohen interpretó a Luke Crain, un adicto que buscaba olvidar los recuerdos del pasado. En el vídeo confirma que interpretará a un encantador hombre llamado Peter.

