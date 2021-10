El actor de 'El juego del calamar' que será uno de los protagonistas de la versión coreana de 'La casa de papel'

'El juego del calamar' ha sido la serie del momento, pero por supuesto no nos olvidamos de 'La Casa de Papel' y el estreno de la parte 1 de la temporada 5. Aunque estas dos series no tengan nada que ver entre sí, siendo la primera de origen coreano y la segunda una serie original de Atresmedia, parece que van a unir fuerzas.

Pero no, no vamos a ver un crossover de las dos series, algo que sería muy loco, sino que desde Netflix han decidido que 'La Casa de Papel' se va a adaptar para el público coreano. Por el momento la producción de la adaptación está bastante avanzada, llegando a revelar que habrá hasta dos temporadas contando con 12 capítulos en total. Eso sí, todavía no han revelado si habrá grandes cambios dentro de la trama o si por el contrario se ceñirán a la historia que ya conocemos.

Además, la serie ya ha anunciado a gran parte del reparto que encontraremos en esta nueva versión de la banda de El Profesor. Pero una de las grandes incógnitas recaía en quien sería Berlín, interpretado por Pedro Alonso en la versión original, que se convirtió en uno de los personajes más queridos por los fans. Y la respuesta ya ha llegado y no podría ser mejor elección.

En 'El juego del calamar' pudimos disfrutar del participante 218 siendo este uno de los más inteligentes a la hora de enfrentarse a esos juegos tan macabros. Este personaje lo interpretaba Park Hae-Soo y ha sido el elegido para incorporarse a la adaptación de 'La Casa de Papel' como Berlín.

Park Hae-soo en 'El juego del calamar' | Netflix

La curiosidad de Álex Pina por la versión coreana de 'La Casa de Papel'

Tras conocer la noticia sobre esta adaptación de 'La Casa de Papel' al mercado audiovisual coreano, Álex Pina ha revelado que tiene mucha curiosidad por ver cómo harán esta nueva versión: "Los creadores coreanos han estado desarrollando su propio lenguaje y cultura audiovisual durante años", explica en Variety.

Y termina diciendo: "Han conseguido, como nuestras series, ir más allá de las fronteras culturales y convertirse en un punto de referencia para miles de espectadores de alrededor del mundo, sobre todo entre los jóvenes. El hecho de que la acción tenga lugar en la península de Corea es un hito que me encanta".

Seguro que te interesa:

¿Es 'El juego del calamar' un juego real en Corea del Sur?