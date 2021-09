El actor Freddie Highmore confiesa que está casado aunque nadie sabe quién es su mujer

Freddie Highmore se dio a conocer cuando solo era un niño tras protagonizar junto a Johnny Depp 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Desde entonces lo hemos visto seguir triunfando con su carrera en series como 'Bates Motel' o 'The Good Doctor'.

Pero, más allá de sus éxitos profesionales, muy poco es lo que se sabe de Freddie. Tanto que el actor de 29 años ha confesado ahora que está casado. Ha sido en una entrevista en 'Jimmy Kimmel Live' donde el presentador le dijo: "Estoy viendo tu boda ahora mismo. Eso es un anillo de casado, ¿no?".

A lo que Highmore afirmó diciendo: "Sí, es un anillo de boda. Sí, me casé. Es gracioso desde que llevo puesto este anillo, la gente me pregunta si estoy casado, así que pensé que debía aclararlo".

Para después bromear con que no iba a saltar sobre el sofá recordando el famoso momento de Tom Cruise en 'The Oprah Winfrey Show' cuando comunicó que salía con Katie Holmes: "No voy a saltar en el sofá del programa y expresar mi emoción de esa manera. Sé que hacéis eso en Estados Unidos. Pero estoy tan feliz como puede serlo un británico y ahora estoy casado con una mujer maravillosa, así que sí, me siento muy feliz", dijo para después confirmar que su mujer es británica aunque no reveló su identidad.

"Todavía no puedo superar la terminología y el vocabulario, como si un 'hombre casado' sonara muy viejo y 'mi esposa' muy posesivo", añadía Freddie. "Realmente no lo utilizamos todavía, pero solo señalamos los anillos y decimos, 'Mira, saca tus propias conclusiones'", terminaba diciendo.