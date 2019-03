El actor Donal Logue ('Gotham') pide ayuda en las redes sociales para encontrar a su hija desaparecida

El actor que interpreta a Harvey Bullock en 'Gotham' y su mujer, llevan varios días buscando a su hija y para ello están utilizando las redes sociales. Donal Logue ha lanzado varios mensajes dedicados a su hija: "Jade. Te echamos de menos y te queremos. Por favor, ven a casa. Si puedes ver esto, debes saber que te quiero y te echo de menos, cariño" ha publicado.

Jade. we miss you and love you. please come home. If you can see this, just know I love and miss you dearly https://t.co/2s6A7OAGq6