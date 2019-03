El actor de 'Dinastía' Gordon Thomson sale del armario a los 72 años

"No es algo que haya anunciado. Asumí que la gente lo sabía y que ya a mi edad está bien. Creo que no salí antes (del armario) debido a los pensamientos de mi generación. Cuando estaba lidiando con ello, eso era un crimen. Te tachaban como un enfermo mental", ha declarado Gordon Thomson, el actor de 'Dinastía', al portal The Daily Beast.

Gordon Thompson en 'Dinastía' | Agencias

Thomson ha hablado sobre su orientación sexual con 72 años, casi tres décadas después del final de la serie, que le hizo mundialmente conocido en los años 80 al interpretar a Adam Carrington.

En la entrevista que el actor ha concedido a The Daily Beast, además de hablar por primera vez de su orientación sexual, se ha pronunciado sobre el remake de 'Dinastía' que prepara la cadena The CW, que llegará a la cadena el próximo 11 de octubre.

"He echado un vistazo al nuevo 'Dinastía'. ¿Qué narices está haciendo The CW? Es una absoluta mierda. Las interpretaciones son terribles, realmente terribles. ¿Por qué lo han llamado 'Dynasty'? No hay nada de ella en lo que han hecho. Es insultante y espantoso", ha asegurado.