El actor Darren Criss posa desnudo para demostrar que se ha quemado durante el rodaje de 'American Crime Story'

Darren Criss interpreta a Andrew Cunanan, el asesino de Gianni Versace en la tercera temporada de 'American Crime Story'. El actor, conocido por su papel en 'Glee', ha subido una fotografía a su cuenta de Twitter tomada durante el rodaje de la serie que ha subido la temperatura de las redes sociales.

En la imagen, Darren Criss aparece desnudo con un bañador en la mano y acompaña a la imagen con el siguiente texto: "¿Qué está más rojo? ¿Mi bronceado, mi bañador o tu cara?" Añadiendo a continuación el hashtag de 'American Crime Story'. Desde que la subió, el 'tweet' ya ha conseguido más de 16.000 "me gusta".

So what's more red? My sunburn, my speedo, or YOUR FACE??? #ACSVersace pic.twitter.com/DT9z10OJ3n