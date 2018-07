El destino final de Jon Snow en 'Juego de Tronos' parece claro tras ver la escena con la que termina la quinta temporada de la serie de HBO. Pero en la superproducción basada en las novelas de George RR Martin nada se puede dar por sentado y a pesar de que han pasado más de nueve meses desde su emisión, los seguidores de 'Juego de Tronos' no saben cuál es el futuro de Jon Snow y si volverán a verlo en la sexta temporada.



Tras meses de especulaciones, Kit Harington ha dado las claves de qué pasará con Jon Snow en la sexta temporada de 'Juego de Tronos', que regresa a HBO el próximo 24 de abril.



En una entrevista con 'The Sunday Times', el actor ha declarado: "Ya he terminado en 'Juego de Tronos'. He muerto". Louis Wise, el periodista que conducía la entrevista, ha revelado en su revista que tuvo la impresión de que Harington le estaba tomando el pelo, pero el actor pronunció esas palabras en cuestión y no otras.



Cuando Wise insistió a Harington sobre el porqué de su aparición en el tráiler, Harington le contestó: "Aparecí como un cadáver. No puedes olvidar el hecho de que (Jon Snow) está muerto". Unas lapidarias declaraciones que parecen echar por tierra las esperanzas de millones de fans.