Se acerca el invierno... Así arranca 'Game of Thrones'

Tres hombres abandonan su pueblo para adentrarse en el bosque nevado durante el duro invierno. Deciden acampar en una zona más o menos despejada, para lo que mandan a uno de llos a explorar los alrededores, cuando éste descubre los cadáveres de un ritual. Avisa de su hallazgo y cuando vuelven al lugar... han desaparecido. A partir de ahí, todo puede pasar.



Así comienza la esperada serie de la HBO 'Game of Thrones', que estrenará el próximo 17 de abril. La cadena ha adelantado en su web los 15 primeros minutos para saciar las ganas de los fans (sí, no se ha estrenado aún y ya tiene casi 100.000 fans en Facebook) de ver en acción a los protagonistas de la serie.



'Game of Thrones' se suma a las grandes producciones del canal de cable, como la miniserie 'The Pacific' (que actualmente emite Nitro), 'Boardwalk Empire', 'True Blood' o 'The Soprano'. La ficción está basada en la novela fantástica 'Canción de Hielo y Fuego' de George R.R. Martin. En España Nitro y Canal+ emitirá la nueva superproducción de HBO.



El reparto de 'Game of Thrones' está encabezado por Sean Bean, que ya se sumergió en una ambientación similar en 'El señor de los Anillos' interpretando a Boromir. Le acompañan Lena Headey ('Terminator: las crónicas de Sarah Connor'), Nikolaj Coster-Waldau ('New Amsterdam') y Peter Dinklage ('Las crónicas de Narnia').