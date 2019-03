J.J. Abrams adaptará la novela '11/22/63' de Stephen King para televisión

'11/22/63', el 'best-seller' de Stephen King, podría llegar a la pequeña pantalla en forma de serie de televisión, de la mano de J.J. Abrams, el afamado productor, guionista y director.



Según informa el portal Entertainment Weekly, Bad Robot, la productora de Abrams, y Warner Bros. planean adaptar la novela publicada en 2011 para hacer una serie o una mini serie.



La ficción giraría en torno a Jake, un modesto profesor divorciado que viaja en el tiempo hasta 1958, cinco años antes de la muerte de J.F. Kenedy para evitar su asesinato.



'11/22/63' no es la única novela de King que podremos ver en televisión. El próximo 24 de junio llega a la pequeña pantalla 'La cúpula', la serie basada en la novela homónima del escritor.



La noticia se produce días después de que 'Revolution', una de las series producidas por Abrams haya sido renovada por la NBC por una segunda temporada.



Y no es la única serie del productor que está cosechando éxitos: 'Person of Interest', el drama protagonizado por Jim Caviezel ('La pasión de Cristo'), tendrá tercera tanda de capítulos. En el currículum de Abrams destacan series como 'Perdidos', 'Alias' o 'Felicity', y largometrajes como 'Super 8'.