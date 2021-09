El abogado de Britney Spears denuncia que el padre de la cantante intenta reclamarle 2 millones de dólares a su hija

La batalla legal entre Britney Spears y su padre James parece no tener fin y un nuevo capítulo del caso ha comenzado hace muy poco. Esta vez los abogados de la cantante son los que han querido salir a hablar sobre las intenciones que supuestamente tiene su padre.

Según informan desde ET, los abogados de Britney cuentan que James está intentando reclamar 2 millones de dólares a su hija. Este dinero incluiría 1.3 millones de dólares por los abogados contratados, 500 mil dólares a la antigua compañía de administración de Britney y el resto serían pagos adicionales para el propio James.

Esto escribe el abogado de Britney en los documentos: "El status quo ya no se va a tolerar más y Britney Spears no será extorsionada. El descarado intento del Sr. Spears de canjear la suspensión a cambio de aproximadamente 2 millones de dólares en pagos, además de los millones que ya ha cosechado de la Sra. Spears por el Sr. Spears y sus asociados no tiene éxito".

"Habiendo reconocido finalmente que su tiempo como tutor debería terminar, el Sr. Spears está obligado a renunciar sin condiciones y sin buscar extraer un beneficio de su hija", se sigue leyendo en los documentos.

Y continúa: "Como ya escribimos en el documento que le pasamos al Tribunal que se publicó hoy, sin embargo, las condiciones previas que el Sr. Spears solicitó en su presentación judicial del 12 de agosto de 2021 son inapropiadas e inaceptables. Britney Spears no será intimidada ni extorsionada por su padre. El Sr. Spears tampoco tiene derecho a intentar retener a su hija como rehén estableciendo los términos de su deportación".

"Esto no trata sobre él, sino de buscar lo que es mejor para su hija, que por ley exigen su destitución. Incluso dejando a un lado los asuntos legales que requieren su renuncia inmediata, si quiere de verdad a su hija, Mr. Spears debería renunciar ya, hoy, antes de que le suspendan. Sería la opción más correcta y decente que podría hacer", terminan explicando en los documentos.

