ABC renueva 'Once Upon a Time' y NBC '30 Rock'

La cadena ABC seguirá contando cuentos y NBC no se mueve del edificio Rockefeler. Las networks han renovado dos de sus series de más éxito: 'Once Upon a Time' y la comedia '30 Rock'.



La nueva mirada a los cuentos clásicos que emite la ABC todos los domingos, 'Once Upon a Time', ha renovado por una segunda temporada, tras ser uno de los estrenos de mayor éxito de la cadena (tras estrellarse 'Pan Am').



La comedia de Tina Fey, '30 Rock' lleva ya seis temporadas en la NBC y con esta renovación tendrá una séptima temporada de 13 capítulos. Todo parece indicar que el próximo año será el de su despedida.



Pero éstas no son las únicas buenas noticias para los seguidores de las series de estas cadenas. La NBC ha renovado de una tanda las ficciones 'Parenthood' y 'Community'. La cadena ABC ha anunciado siete renovaciones: 'Revenge', 'Once Upon a Time', 'Castle', 'Anatomía de Grey', 'Suburgatory', 'The Middle' y 'Modern Family'.