ABC anuncia la cancelación de la serie 'Castle'

Era una cancelación que se veía venir. Tras la marcha de una de sus protagonistas, la actriz Stana Katic, la serie 'Castle' no continuará con una novena temporada.



La cadena ABC ha anunciado que 'Castle' no renueva y finalizará con esta octava entrega. Debido a la precipitación de los acontecimientos, el canal emitirá un final que ya había grabado.



El canal estadounidense ABC y su productora ABC Studios comunicaron en abril que el contrato de la actriz Stana Katic había terminado y que la actriz no regresaría para la novena temporada en caso de renovar la serie para el próximo otoño.