ABBA regresa a Eurovisión

ABBA vuelve a Eurovisión. En esta ocasión, no tendrán la presión de ganar el festival de la canción europea, si no que pondrán el borche final a la gala. 'We Write the Story', como se titula la canción, cuenta también con arreglos del productor y DJ sueco Avicii y será interpretada por primera vez en directo el 18 de mayo, el día de la gran final.



"Estamos encantados de poder anunciar que Benny, Björn y Avicii han aceptado componer una pieza de música única para el concurso de Eurovision 2013", declaró en un comunicado Martin Österdahl, productor ejecutivo.



Los tres artistas elegidos estaban desde el principio "en lo más alto de la lista de músicos" con los que el canal público Televisión de Suecia (SVT), organizador del certamen, quería colaborar.



"Martin Österdahl y el productor Christer Björkman nos presentaron la visión de SVT para el concurso, y eso nos llevó a firmar una colaboración con Avicii en una muestra de entendimiento y compañerismo mutuos. Supone mucha diversión y a la vez es muy inspirador", afirmaron Benny Andersson y Björn Ulvaeus.



El cuarteto sueco (1972-1983), autor de éxitos como 'Mamma mía', 'Waterloo', 'Dancing queen' y 'Gimme, gimme, gimme', está considerado uno de los grupos que más discos ha vendido en la historia de la música, con cerca de 380 millones de ejemplares.