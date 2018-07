Aaron Paul vuelve a la televisión con su primer proyecto tras 'Breaking Bad'

Aaron Paul vuelve a la televisión con una nueva serie y esta vez no es una broma. El actor de 'Breaking Bad' tuiteó que su personaje Jesse Pinkman tendría un 'spin-off', para poco después disculparse por el revuelo causado.



Paul ha fichado por 'The Way', según informa TV Line, un nuevo drama sobre la fe que ha creado Jasom Katims, creador de series como 'Parenthood' o 'Friday Night Lights', para el portal Hulu.



'The Way' tendrá diez capítulos, centrados en una familia en mitad de un movimiento de fe controvertido. Aaron Paul será Eddie Cleary, un converso al movimiento con un pasado díscolo, marido de Sarah Cleary (Michelle Monaghan), y un padre que sufre una crisis de fe, cuando todo lo que ha llegado a aceptar como verdad en su vida es desafiado fundamentalmente.