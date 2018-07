Wes Branch: "Hay que estar preparado para entrar en 'Enjaulados'"

'Enjaulados' (esta noche, a las 23:45 horas) profundizará en el mundo de estos jóvenes inquietos y preocupados por saber lo que les deparará la vida tras terminar el instituto e incapaces de dejar sus problemas fuera del ring. No sólo luchan para ganar la pelea, sino por hacer algo con sus vidas.



Hemos hablado con uno de sus protagonistas, Wesley Branch, sobre lo que ha significado para él participar en este reality.



PREGUNTA: ¿Cómo ha cambiado tu vida desde el estreno del programa?

RESPUESTA: en realidad, no ha cambiado mucho. La gente me reconoce por la ciudad cuando salgo a la calle y quiere hacerse fotos conmigo. Pero me levanto todos los días para ir a trabajar y cuidar a mi hijo. En lo que más me ha ayudado el programa ha sido con mi música, porque compran más mi disco de hip-hop y rap.



P: ¿Cómo explicarías la lucha que se va a ver en 'enjaulados' para quien no esté familiarizado con esta competición?

R: Es pura adrenalina. Vas a estar en una jaula para luchar contra tu oponente durante un mes aproximadamente, por lo que es importante estar preparado para ello.



P: ¿Cómo comenzaste a practicar este deporte?

R: Es divertido. Cuando era más joven, siempre estaba metido en peleas en la escuela. Mi hermana me sugirió que debería practicar boxeo y desde los 18 años empecé a entrenar con artes marciales mixtas.