La vuelta de la publicidad a TVE arrastraría a todo el sector al "colapso"

La vuelta de la publicidad a TVE llevaría a todo el sector audiovisual privado al "colapso" y el impacto para el resto de operadores rondaría los 200 millones de euros anuales entre 2013 y 2015, según un estudio de la consultora Arthur D. Little hecho para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).



Una de las conclusiones de ese informe es que una "hipotética" vuelta de la publicidad a Televisión Española habría supuesto entre 190 y 250 millones de euros de menor ingreso para la Corporación en 2012, lo que habría arrastrado al sector privado a unas pérdidas de explotación de entre 150 y 175 millones de euros.



También habrían conducido a pérdidas a numerosas productoras, distribuidoras y otras empresas del sector, apunta el informe, que subraya que tampoco las fórmulas de publicidad limitada que se analizan resuelven el problema y provocan un "quebranto" similar en el sector.



La consultora sostiene que la vuelta de la publicidad no sería la solución para RTVE porque prolongaría "artificialmente" sus problemas estructurales ya que sus problemas de financiación "no son consecuencia directa" de la retirada de la publicidad, sino que son "estructurales, de modelo y de eficiencia en costes".



Los expertos consideran que la publicidad "nunca hará sostenible" la Corporación y recomiendan "mantener el actual modelo de financiación, dándole recorrido, y asignando a TVE un tamaño y estructura razonables para el sector". El informe de la consultora para UTECA cuestiona también que la emisión de publicidad vaya a suponer una reducción del gasto público pues se perdería la aportación directa que las televisiones privadas realizan a los presupuestos de RTVE y tendría un impacto directo e indirecto sobre todo el sector.



Asimismo, recuerda que, con publicidad, "la Corporación llegó a acumular 7.767 millones de euros de deuda" y destaca que las ratios de eficiencia y estructura de costes de RTVE están "desalineadas" con el mercado. "Una Televisión Española auténticamente eficaz y que cumpla con su función de servicio público sería factible con un presupuesto entre 620 y 680 millones al año", sostiene el informe. Según la consultora, hasta ahora RTVE ha concentrado sus iniciativas de ahorro en los costes de programación y cree que aún "queda mucho recorrido" en la reducción de otras partidas de gastos para homologar la televisión pública con otras operadoras.