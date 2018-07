Durante la celebración de un desayuno informativo, Armas ha reconocido que las cadenas privadas "todavía no se ha agendado esta posibilidad, si bien está entre las opciones". A día de hoy, la decisión del Tribunal Supremo está recurrida ante el Tribunal Constitucional.



En dicho recurso las cadenas han incluido una petición de suspensión cautelar de la medida antes de la fecha prevista de cierre, el próximo 6 de mayo. En cualquier caso, Armas considera esta posibilidad "un escenario improbable" y, en caso de producirse más tarde, "no tendría sentido" porque ya se habrían llevado a cabo los ceses de emisión.



Asimismo, en cuanto a la petición de indemnizaciones, ha recordado que no son sólo un derecho de UTECA, sino de todos y cada uno de los operadores y ha alertado de que incluso pueden llegar a producirse otras peticiones de indemnización por parte de damnificados indirectos. Concretamente, desde Abertis, también han anunciado que estudiarán la petición de una compensación económica.



Respecto a la celebración de un nuevo concurso puesto en marcha por el Gobierno para adjudicar licencias tras el dividendo digital, Armas ha remitido a las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria. "El dijo que habría concurso si hay espectro disponible. No tiene demasiadas interpretaciones", ha aseverado.



Además, ha criticado la incertidumbre en torno a una posible nueva sentencia del Tribunal Supremo respecto al cierre de otros ocho canales de TDT similar a la que ha supuesto el cese de emisiones de otros nueve canales.



Armas ha apuntado que "existen opciones jurídicas que ya están siendo estudiadas por los abogados de las cadenas para evitar una nueva decisión negativa. "En 18 meses esperando la sentencia del Supremo, no hemos hecho nada. No queremos que vuelva a pasar".



Por último, ha recordado la recogida de firmas en Change.org para instar al Gobierno a detener el cierre de nueve canales de TDT, que acumula ya más de 128.000 firmas y, a su entender, demuestra que "no es sólo una cosa de las televisiones y el Gobierno".