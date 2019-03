Último adiós a Concha García Campoy

La pareja de Concha García Campoy, el productor cinematográfico Andrés Vicente Gómez, ha acudido hoy a la capilla ardiente de la periodista para despedirla y ha reconocido que no tenía palabras para expresar sus sentimientos en ese momento. "Venimos a despedir a Concha. No hay palabras", se ha limitado a decir a los periodistas.



Poco después de las 9:30 horas llegaron la madre y la hermana de García Campoy, muy emocionadas, junto con otros familiares de la popular comunicadora. Desde primera hora de la mañana han acudido compañeros de profesión de Concha, como Marta Robles, la primera en llegar y que no ha querido hacer declaraciones, o Rosa Villacastín, quien ha asegurado que adoraba a Concha y que "no ha habido otro persona con tanta unanimidad de cariño y respeto, porque no solo era una gran periodista, sino una gran amiga".



Hasta el tanatorio se han acercado también los periodistas Ángeles Caso, María Escario y Fernando Ónega, así como el actor Santiago Segura, quien muy emocionado ha dicho que no tenía palabras para expresar lo que sentía en ese momento por la muerte de la periodista. Ónega, por su parte, ha calificado a García Campoy como una mujer pionera de la comunicación audiovisual. También se ha acercado a expresar sus condolencias por la muerte de la periodista el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.