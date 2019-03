La expectación es máxima sobre el próximo certamen del Festival de Eurovisión que tendrá lugar en Lisboa el 12 de mayo donde Amaia y Alfred nos representarán con 'Tu canción'. Queda muy poco para que la pareja se marche a la capital portuguesa, que será el 3 de mayo, pero antes de eso los artistas han hablado con los medios sobre los últimos detalles que están dando a sus preparativos.

Tanto Amaia como Alfred se muestran tranquilos, por el momento, y aseguran que no están nerviosos pues se han preparado bastante: "No tenemos motivo para estar nerviosos. Estamos muy preparados para lo que vamos a hacer. Estamos con adrenalina y motivación", comentan.

Para después añadir que lo más importante para ellos es quedarse contentos con su interpretación: "Queremos quedarnos contentos con la actuación, para nosotros es lo más importante. Que estemos a gusto. No nos importa mucho la posición. Es mejor no pensar en eso. No somos así", explica Amaia quien revela que uno de sus favoritos es Francia: "Nos gusta mucho Francia pero no nos hemos parado a pensar que nos puede ganar".

Con respecto a la puesta en escena que veremos sobre el escenario Alfred comenta que será muy natural: "Habrá una luz que va a iluminar lo que se tiene que ver, que es lo que sentimos el uno por el otro. Será algo sencillo y natural".

Otro de los puntos más destacados es el vestuario que lucirán en Lisboa, y aunque no pueden decir mucho al respecto, ya está decidido lo que llevarán: "el vestuario está decidido y va a haber sorpresas", declara Alfred.

Por último, Amaia sacó a relucir uno de los temas más controvertidos en los que se han visto en los últimos días. Después del libro que le regaló el cantante a la navarra por el Día del Libro. Amaia lo hizo con la naturalidad que le caracteriza cuando le preguntaron qué se llevaría en la maleta a Lisboa, a lo que respondió: "El libro España de mierda", añadiendo que el sorprendió mucho la polémica: "Nos sorprendió bastante, porque no nos lo esperábamos. El libro no trata nada de eso", termina diciendo.