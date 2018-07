TVE corta la señal del entierro de Suárez a las cadenas privadas

Todas las cadenas de televisión se han volcado en la retransmisión del funeral de Adolfo Suárez, el primer presidente del Gobierno en la Democracia, que falleció el pasado domingo.



La 1 de TVE era la encargada hoy de producir y distribuir la señal 'pool' en directo para otras televisiones, entre las que se encontraban las privadas (Atresmedia, Mediaset) además de la Forta y 13 TV, Intereconomía y Popular TV, entre otras. La cadena pública distribuye esta señal institucional entre las cadenas privadas cuando se trata de eventos de especial interés público como éste, de forma gratuita.



Sin embargo, en esta ocasión se trataba de una señal 'pool'. Es decir, a través de un acuerdo entre varias cadenas por las que esta abonan una cantidad (no muy elevada, en torno a los 700 euros) a la televisión pública para compensar los costes de producción. TVE se veía, por tanto, obligada a distribuir la señal íntegra y en directo del entierro de Adolfo Suárez, tal y como informa Vertele.



El envío de señal ha sido interrumpido durante durante media hora (de 15:04 a 15:37 horas, aproximadamente), cuando el féretro de Suárez era enterrado en la Catedral de Ávila. La tumba era sellada y sobre ella se ha colocado la lápida con la inscripción "Excmos. señores duques de Suárez", seguida de los nombres de ambos, las fechas respectivas de sus nacimientos y muertes y un lema final "La concordia fue posible".



Este momento del entierro solo pudo seguirse en directo en La 1 y no así en los canales de Atresmedia (Antena 3) y Mediaset (Telecinco). La cadena de TVE contó con conexiones a lo largo de su Telediario de mediodía, mientras que las privadas y el resto de cadenas que optaban a ellas, no pudieron hacerlas.