Tráiler de las 'Historias breves' de 'Élite', un spin-off con sus protagonistas antes de la temporada 4

Faltan muy pocos días para que el colegio de Las Encinas vuelva a abrir sus puertas. El 18 de junio se producirá el estreno de la cuarta temporada de 'Élite' que todo el mundo lleva meses esperando. Una nueva generación de alumnos va a suponer un nuevo comienzo de la serie.

Pero antes de ello, Netflix tiene algunas sorpresas preparadas para los fans. Cuatro días antes del estreno de la serie se lanzará 'Élite Week', una iniciativa formada por cuatro historias, que contarán con tres episodios breves cada una. En ellas veremos las aventuras de sus protagonistas durante el verano anterior al inicio del nuevo curso.

'Élite Week' se estrenará el lunes 14 de junio y se emitirá hasta el mismo día del estreno de la cuarta temporada.

El creador de la serie, Carlos Montero, ha mencionado que la 'Élite Week' surge para no dejar nada fuera y contarlo todo. "Cada temporada nueva que escribimos siempre acabamos dejándonos algunas historias de nuestros personajes fuera. No encajan en el formato, o no hay tiempo material para desarrollarlas, y siempre te quedas con el gustillo amargo de que nos hubiera gustado compartirlas con todos", afirmaba. "Se trata de un regalo para todos los fans".

Algunos detalles sobre estas historias

Ya conocemos la trama de estas cuatro historias junto a su fecha de lanzamiento.

En primer lugar, el 14 de junio se emitirá la historia basada en una "noche loca" en la que estarán Guzmán (Miguel Bernardeau), Cayetana (Georgina Amoros) y Rebeka (Claudia Salas). Sobre qué pasará en esa noche tendremos que verlo para averiguarlo.

El 15 de junio se estrenará "una breve historia de una relación a distancia", en la que sus protagonistas serán Guzmán y Nadia (Mina El Hammani). Recordemos que Nadia ya no formará parte de esta cuarta temporada porque se ha ido a estudiar fuera.

El 16 de junio será el turno de Omar (Omar Ayuso), Ander (Aron Piper), y el protagonista Alexis (Jorge Clemente), "una historia breve de amor incondicional", tal y como anuncia Netflix en Twitter.

Para terminar, el 17 de junio, día de antes del estreno, se emitirá la historia de Samuel (Itzan Escamilla) y Carla (Ester Expósito). ¿Habrán tenido un amor de verano?.

Queda muy poco para poder disfrutar de las nuevas historias que ocurren dentro de Las Encinas, donde el nuevo director del colegio llega acompañado de sus tres hijos. Tres adolescentes que no les pondrán las cosas fáciles a los de siempre, lo que provocará que ambos grupos se enfrenten.