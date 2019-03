Torchwood y Hell on Wheels, nuevas adquisiciones de Antena 3

Antena 3 sigue apostando por la calidad y el prestigio de las series extranjeras. Tras el éxito de Downton Abbey, que próximamente veremos la segunda temporada en la cadena, The Pacific y Hermanos de Sangre, entre otras, el Grupo Planeta apuesta por dos series más: Torchwood: Miracle day y Hell on Wheels.



TORCHWOOD: MIRACLE DAY

Torchwood: Miracle Day es una de las series con más prestigio a nivel mundial, uno de los éxitos de la BBC y STARZ. Cuenta con gran elenco de actores como John Barrowman, conocido por sus papeles en series como ‘Doctor Who’ y ‘Mujeres desesperadas’,Bill Pullman (‘Indepence Day’), Eve Myles (‘Doctor Who’) o Mekhi Phifer (‘Urgencias’).



La serie británica cuenta la historia de Oswald, un asesino, que sobrevive milagrosamente a su ejecución. A su vez, la gente de todo el planeta dejar morir y día tras día, el fenómeno continúa.



A partir de este suceso los agentes de la CIA, Rex Matheson y Esther Drummond, investigan a los dos únicos supervivientes del equipo Torchwood. Sin embargo, más tarde se encontrarán todos en el mismo bando luchando contra la mayor amenaza que la humanidad haya conocido, ella misma.



John Barrowman interpreta al Capitán Jack que es el único inmortal, Eve Myles es Gwen Cooper y descubrirá una habilidades que nunca supo que tenía, Bill Pullman encarna a Oswald, un asesino culpable y arrepentido.



Una mezcla de misterio y suspense que te enganchará desde el principio hasta el final.



HELL ON WHEELS

Es la última producción de la AMC tras el éxito de 'The Walking Dead'. La AMC cuenta con una gran lista de series que han sido reconocidas mundialmente como 'Mad Men', 'Breaking Bad' o la ya citada 'The Walking Dead'. Se trata de un western ambientado en 1865, en la posguerra estadounidense.



Esta serie cuenta con un reparto muy atractivo con Anson Mount ('Cook County'), el cantante y actor Common Sense ('Just Wright'), Dominique McElligott ('Moon'), Colm Meaney ('The Conspirator'), Ben Esler (The Pacific), Phil Burke ('Mercy') y Eddie Spears ('Into the West').



Cuenta la historia de Cullen Bohannon (Anson Mount), un soldado que busca vengar el asesinato de su esposa. Para lograrlo deberá integrarse a la emergente industria del ferrocarril, que busca conectar el país y dar trabajo a miles de desempleados.



Sin embargo, Bohannon pronto descubrirá que su nuevo trabajo no es muy distinto de su anterior ocupación como soldado y deberá acostumbrarse a derramar sangre para obtener lo que desea.



Un drama occidental en el que la codicia, la corrupción institucionalizada y la difícil situación de los recién emancipados afro-americanos son sus ingredientes principales.