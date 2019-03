Telecinco, dispuesta a fichar a la gente de 'Sé lo que Hicisteis' para Cuatro

Mediaset España lleva meses trabajando en un nuevo formato de humor que previsiblemente verá la luz este próximo verano. Inicialmente estaba concebido para Telecinco, aunque finalmente será Cuatro la cadena que lo acoja. El encargo del Grupo ha vuelto a recaer en Mandarina, una de sus productoras de confianza, responsable de otros formatos como 'Vuélveme Loca o 'Enemigos Íntimos'.



La productora sigue dándole vueltas a la estructura del programa, mientras por otra parte ha comenzado ya a testar a los profesionales que podrían tener cabida en este nuevo espacio. La cadena quiere rostros muy reconocibles para esta gran apuesta, por lo que no ha dudado en dar luz verde al fichaje de colaboradores que hasta hace unos días no les dejaban de criticar desde la competencia.



MAR MONTORO, ¿DE LA RADIO A LA TELE?

Pero la productora tiene también sus propios nombres sobre la mesa. En esta ocasión, como ya hiciera con 'Vuélveme Loca', Mandarina ha puesto sus ojos en Mar Montoro, la conocida locutora de Los 40 Principales, responsable del espacio radiofónico 'La Mar de Noches'. Su cara y su rostro se han hecho muy populares después de ser también portada de la revista 'Interviú'.



Cabe recordar que para 'Vuélveme Loca' la productora fichó a otra habitual de las ondas, Celia Montalbán, conocida en los últimos años por sustituir a Pablo Motos al frente del programa 'No Somos Nadie' (M80).



Precisamente el pasado domingo, la cadena aprovechó la ausencia de Celia Montalbán para probar en directo la química de Mar Montoro con Patricia Pérez. Montalbán se vio obligada a dejar el programa para estar en una de las mesas electorales. Los espectadores y los propios responsables del formato tuvieron, por tanto, ocasión de ver a la locutora en acción, frente a las cámaras.



¿DE LA SEXTA A CUATRO?

Pero las pruebas y los castings para presentadores y colaboradores continúan adelante. Tal y como recoge la web Vertele, Alberto Casado y la reportera Paula Prendes son dos de las caras que esta semana se han presentado en las instalaciones de Mediaset España para realizar algunas de las pruebas.



Los ex miembros del desaparecido 'Sé Lo que Hicisteis' buscan ahora en Telecinco su futuro profesional. Aunque todavía no han realizado ninguna prueba, la productora se ha puesto en contacto también con otros componentes del hasta hace poco programa referente de La Sexta.



La nueva apuesta de Cuatro pretende seguir la estela de 'Tonterías Las Justas' y 'Sé Lo que Hicisteis'. Se trataría de un programa de actualidad y zapeo en tono de humor. Y si de humor hablamos nada mejor que tirar de la cantera de Globomedia. Mandarina ha testado también a David Amor (El Club del Chiste) y a Dani Rovira ('El Club de la Comedia').



Otra de las profesionales que en el último año ha desarrollado su carrera en Telecinco opta también a un puesto en este nuevo programa de Cuatro. Se trata de Adriana Abenia. La zaragozana que recientemente abandonó Sálvame tras una serie de discrepancias podría, por tanto, dar portazo definitivo a La Fábrica para fichar por "su competencia", Mandarina.