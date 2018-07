El Supremo rechaza esperar al Constitucional para el cierre de varios canales de TDT

En un auto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestima las solicitudes de no ejecutar la resolución dictada el 18 de diciembre del año pasado por este tribunal para cumplir la sentencia de cierre de canales de TDT, para lo cual las cadenas tienen de plazo hasta el próximo 6 de mayo.



El Tribunal Supremo decidió el 18 de diciembre ejecutar la anulación del reparto de canales de TDT -decidida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010- y rechazó el recurso pidiendo que no se pusiera en práctica esta anulación que presentaron las cadenas de televisión privadas.



En diciembre de 2012 el Tribunal Supremo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 que asignaba un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades concesionarias del servicio de TDT nacional.



El auto dictado este lunes por el Supremo resuelve una solicitud de Net TV, a la que se adhirieron Veo Televisión, Mediaset, Uteca y Atresmedia.



En su escrito del pasado día 4 Net TV indicaba que había recibido un requerimiento del Ministerio de Industria para que comunicara los canales en los que van a cesar las emisiones.



Net TV considera que en ejecución de la decisión del Supremo el Ministerio debía haber indicado el órgano administrativo concreto responsable del cumplimiento de la sentencia y haber señalado los canales afectados.



Además manifestó que había entablado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a lo acuerdos del Supremo por lo que pidió que no se ejecutara el auto del 18 de diciembre en tanto que el TC resuelve la suspensión solicitada.



Sin embargo, el Supremo lo rechaza de plano y razona que la solicitud de suspensión ya ha sido formulada ante el TC, "al que corresponde pronunciarse sobre la misma".



El Supremo añade que la Administración ha efectuado el requerimiento de cese de emisiones a instancia de este tribunal y que la formulación del requerimiento por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información supone precisamente que este órgano es el responsable de dicha ejecución.



El tribunal recuerda que anuló un acuerdo del Consejo de Ministros sobre atribución de múltiples digitales y el consiguiente otorgamiento de nuevos canales "sin adjudicación mediante concurso".

El abogado del Estado manifestó al Tribunal Supremo que no formulaba objeción a la solicitud de Net TV, a la que sí se opuso Infraestructuras y Gestión 2002.