Somoano se queja de un "afán político" por "desacreditar a los trabajadores" de TVE

En declaraciones a los medios en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, donde ha participado en los cursos de verano que organiza la Universidad Complutense, el director de Informativos de TVE, Julio Somoano ha reconocido que en TVE "hay que reforzar el trabajo para que no haya errores de ningún tipo" que, según el director de los informativos de ente público, "en otros medios pasan desapercibidos", no así como en TVE "por el afán político que hay de desacreditar a los trabajadores de Televisión Española", ha dicho.



Preguntado por si fue un error el que el Telediario Fin de Semana denominara al dictador Francisco Franco como "caudillo" durante una información sobre el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) este pasado sábado, Somoano ha contestado que "hay que hablar con el redactor" y que él hubiera elegido otra denominación. "Yo le habría llamado dictador", ha contestado.



LA AUDIENCIA BAJA POR LOS RECORTES

Sobre el descenso de la audiencia de los informativos de Televisión Española, Somoano ha atribuido la caída a los recortes que sufre el ente público. "Tenemos restricciones presupuestarias y eso afecta al producto audiovisual, y la audiencia media de la cadena afecta a los telediarios", ha indicado.



Somoano también ha sido interrogado por la omisión del ingreso de Luis Bárcenas en prisión en el programa Informe Semanal, emitido un día después de que el extesorero del PP entrara en la cárcel de Soto del Real (Madrid).



"'Informe Semanal' ha dedicado tres reportajes al caso Bárcenas, es el asunto al que ha dedicado más reportajes durante esta temporada. Este sábado, por ejemplo, Informe Semana no ha recogido novedades sobre lo que sucedía con los ERE en Andalucía", ha sentenciado Somoano.