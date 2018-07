El Hormiguero 3.0, el exitoso programa de Pablo Motos que emite Antena 3 no ha conseguido finalmente el Emmy al mejor programa de entretenimiento sin guión al que optaba en la ceremonia. El galardón ha ido a parar a la británica 'The World's Strictest Parents', de Twenty Television.



"Sólo el hecho de estar aquí en Nueva York es una pasada, un sueño hecho realidad", ha declarado el productor del formato español, Jorge Salvador, que señaló que ese "es un programa diferente a todo lo que se hace en televisión, muy atrevido y valiente, y encima hemos conseguido que las 'celebrities' (famosos) se diviertan y se sientan cómodos".



En la categoría de mejor programa de entretenimiento sin guión también competían 'La expedición. Más allá de lo imposible', de la cadena mexicana Televisa y el espacio surcoreano 'The Master Show'.



Como en anteriores ediciones, las producciones de Reino Unido fueron las grandes triunfadoras de la gala, con la serie británica 'Accused' que se llevó el premio en las categorías de mejor drama.



Otros programas galardonados fueron el chileno '¿Con qué sueñas?' que recibió el premio Emmy al mejor programa infantil y juvenil. En la categoría de telenovelas se alzó con el premio la portuguesa 'Laços de Sangue'.