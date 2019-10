"Our whole universe was in a hot, dense state, then nearly 14 billion years ago expansion started". Si has seguido 'The Big Bang Theory' a lo largo de sus 12 temporadas habrás escuchado estas palabras cientos de veces en su cabecera.

Y este martes, cuando se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Física, estas fueron las palabras elegidas por Ulf Danielsson, miembro de la Academia Real Sueca de Ciencias, para comenzar su discurso.

Como sabrás, la letra de la canción de cabecera de la serie, viene a decir "el universo entero estaba en un estado caliente y denso, entonces hace 14.000 millones de años comenzó la expansión".

El secretario general de la misma institución, Goran Hansson, consideró después que la referencia a la serie había sido de lo más apropiada porque 'The Big Bang Theory es "un logro fantástico que ha traído el mundo de la ciencia a portátiles y salones de todo el mundo", añadiendo como guiño a los personajes que esperaba "que Sheldon Cooper y Amy no estén muy decepcionados hoy".

En el capítulo final de la serie Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler eran merecedores del mismo galardón, y pudimos escuchar el discurso del personaje de Jim Parsons. ¡Ahora la serie se ha colado en los Premios Nobel de verdad!

